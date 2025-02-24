Kilis'te kitap okuma yarışması yapıldı

Aktı, farklı kategorilerde yapılan kitap okuma yarışmalarında birinciye bisiklet, ikinciye tablet ve üçüncüye akıllı saat hediye edileceğini aktardı.

Gençleri okumaya ve anlamaya teşvik etmeyi amaçlayan yarışmanın Kilis’te sınavı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

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