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        Kilis'te kitap okuma yarışması yapıldı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kilis İl Temsilciliği, ödüllü kitap kurdu okuma yarışmasına başvuran öğrencilere yönelik sınav yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:47 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:01
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        Kilis'te kitap okuma yarışması yapıldı
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kilis İl Temsilciliği, ödüllü kitap kurdu okuma yarışmasına başvuran öğrencilere yönelik sınav yaptı.

        Gençleri okumaya ve anlamaya teşvik etmeyi amaçlayan yarışmanın Kilis’te sınavı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

        TÜGVA Kilis İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Türkiye geneli organize edilen sınavın il derecelerini yapan öğrencilere törenle sürpriz hediyeler verileceği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA Kilis İl Temsilcisi Ahmet Cihan Aktı, başarılı öğrencilerin ödüllendirileceğini belirtti.

        Aktı, farklı kategorilerde yapılan kitap okuma yarışmalarında birinciye bisiklet, ikinciye tablet ve üçüncüye akıllı saat hediye edileceğini aktardı.

        Aktı, yoğun katılımdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirme de kitap okuma yarışmalarının önemini vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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