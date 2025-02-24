Kilis'te kitap okuma yarışması yapıldı
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kilis İl Temsilciliği, ödüllü kitap kurdu okuma yarışmasına başvuran öğrencilere yönelik sınav yaptı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kilis İl Temsilciliği, ödüllü kitap kurdu okuma yarışmasına başvuran öğrencilere yönelik sınav yaptı.
Gençleri okumaya ve anlamaya teşvik etmeyi amaçlayan yarışmanın Kilis’te sınavı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.
TÜGVA Kilis İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Türkiye geneli organize edilen sınavın il derecelerini yapan öğrencilere törenle sürpriz hediyeler verileceği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA Kilis İl Temsilcisi Ahmet Cihan Aktı, başarılı öğrencilerin ödüllendirileceğini belirtti.
Aktı, farklı kategorilerde yapılan kitap okuma yarışmalarında birinciye bisiklet, ikinciye tablet ve üçüncüye akıllı saat hediye edileceğini aktardı.
Aktı, yoğun katılımdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirme de kitap okuma yarışmalarının önemini vurguladı.
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