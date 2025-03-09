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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman Kilis'te temaslarda bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kilis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:58 Güncelleme: 09.03.2025 - 17:47
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman Kilis'te temaslarda bulundu
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kilis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Yayman, kentteki temasları kapsamında Kilis Valiliğini ziyaret etti. Yayman, kendisini karşılayan Vali Tahir Şahin ile basına kapalı görüştü.

        Daha sonra partisinin il başkanlığını ziyaret eden Yayman, burada İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı ve partililer tarafından karşılandı.

        Yayman, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yurt içinde ve dışında her zaman barışı savunduğunu vurguladı.

        Türkiye’nin uluslararası alanda güvenilir bir ülke olduğunu belirten Yayman, şunları kaydetti:

        "Suriye'de yaşanan gelişmeleri hep birlikte takip ediyoruz. Hem Dışişleri Bakanı'mız hem Milli İstihbarat Teşkilatımız hem de Cumhurbaşkanı'mız süreci yakından izliyor. Suriye'nin huzuru, Türkiye'nin huzurudur. Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliğidir. Biz, Suriye'nin toprak bütünlüğüne her zaman saygı duyduk ve saygı duymaya devam ediyoruz. Suriye'nin huzuru ve güvenliği, Türkiye'nin güvenliği ve istikrarıdır."

        Programa, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Dağlı ile partililer katıldı.

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