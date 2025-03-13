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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:01 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:10
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

        Adresteki aramada 1 kilo 82 gram esrar ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 2'si hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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