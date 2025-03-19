Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kilis'te temaslarda bulundu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ramazan ayının bolluk, bereket, paylaşmak olduğunu belirterek, "Ailelerimizle birlikte sofralarımızı paylaşıyoruz, ekmeğimizi paylaşıyoruz. Bu bizim birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzu da aslında pekiştiriyor." dedi.

Kentteki programları kapsamında Vali Tahir Şahin'i makamında ziyaret eden Göktaş, daha sonra AK Parti Kilis İl Başkanlığına geçti.

"Aile Akademisi" açılışında bulunan Göktaş, eski Kilis Devlet Hastanesi kavşağı önünde AK Parti Kilis Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "İftara Beş Kala" etkinliğine katıldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Göktaş, gençlik kolları üyeleriyle iftariyelik dağıttı.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen "Büyük Aile İftarı"na katılan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Kilis'e gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Bu yılı "Aile Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"Sofralarımızı ailelerimizle paylaşıyoruz. Engelli kardeşlerimiz, yaşlı ve uzun süreli evli olan, koruyucu ailelerimiz, şehit yakını ve gazilerimiz, ailelerimizin her bir ferdi, büyüğü ve küçüğü ile paylaşmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Ramazan ayı, bolluk, berekettir ve paylaşmaktır, bir araya gelmektir. Ailelerimizle birlikte sofralarımızı paylaşıyoruz, ekmeğimizi paylaşıyoruz. Bu bizim birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzu da aslında pekiştiriyor. Bizler için en önemlisi, büyüklerimizden öğrendiklerimizi çocuklarımıza aktarmak. Mirasımızı geleceğimize aktarmak. "

Kilis ziyaretleri kapsamında Aile Akademisi'ni hayata geçirdiklerini aktaran Göktaş, "Aile Akademisi'nde aile içi iletişim programlarına ve evlenmek isteyen gençlerimize destek olacağız. Bu süreçte aile içi iletişimde de sıkıntılar yaşanan ailelere yönelik psikososyal destek sağlayacağız. Bizler Bakanlık olarak ailelerin her zaman yanındayız. 7'den 70'e sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bakan Göktaş'a temasları kapsamında AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı da eşlik etti.