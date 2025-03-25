Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te Ramazan Bayramı öncesinde gerebiç mesaisi başladı

        Kilis'te Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazı gerebiç tatlısının yapımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 13:52 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te Ramazan Bayramı öncesinde gerebiç mesaisi başladı
        ABONE OL

        Kilis'te Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazı gerebiç tatlısının yapımına başlandı.

        Bayramda misafirlere ikram edilmek üzere cevizli ve fıstıklı olarak hazırlanan Kilis'e özgü gerebiç, ustalar tarafından özenle hazırlanıyor.

        Gerebiç ustası Sedat Arslan, AA muhabirine, gerebiçin Kilis'e özgü bayram tatlısı olduğunu söyledi.

        Gerebiçin Ramazan Bayramı'nda daha çok tercih edildiğini belirten Arslan, "İrmik, un ve zeytinyağı kullanarak önce hamurunu yumuşak kıvama gelinceye kadar yoğuruyoruz. İçerisini fıstık veya ceviz içiyle dolduruyoruz. Daha sonra tahta kalıba koyduğumuz hamura şeklini verip 250 derece fırında 10 dakika pişiyoruz." dedi.

        Evlerde de gerebiçin yapıldığını anlatan Arslan, "İl dışında yaşayan Kilisliler bayram öncesi yoğun şekilde bizlerden gerebiç talep ediyor. Biz de Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        Kilis'te yetimler İHH'nin "Kardeşlik İftarı"nda buluştu
        Kilis'te yetimler İHH'nin "Kardeşlik İftarı"nda buluştu
        Kilis'te uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
        Kilis'te uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kilis'te vatandaşlara fidan dağıtıldı
        Kilis'te vatandaşlara fidan dağıtıldı
        Kilis Valisi Şahin, iftarda muhtarlarla bir araya geldi
        Kilis Valisi Şahin, iftarda muhtarlarla bir araya geldi
        Bakan Göktaş, Kilis'te
        Bakan Göktaş, Kilis'te