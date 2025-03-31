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        Kilis'te çocuklar "Bayram Yeri"nde gönüllerince eğlendi

        Kilis'te dini bayramlarda kurulan, yüzlerce yıllık geleneğe sahip "bayram yeri" etkinliğinde çocuklar keyifli zaman geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 16:11 Güncelleme: 31.03.2025 - 16:55
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        Kilis'te çocuklar "Bayram Yeri"nde gönüllerince eğlendi
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        Kilis'te dini bayramlarda kurulan, yüzlerce yıllık geleneğe sahip "bayram yeri" etkinliğinde çocuklar keyifli zaman geçirdi.

        Kilis Belediyesine ait Müslümanbey Mahallesi'ndeki boş alan, bayramlarda çocukların eğlenebileceği mekana dönüştürülüyor.

        Hayırseverlerin kiraladığı alana tahta salıncak, atlı karınca ve dönme dolap kuruluyor, at binme gibi organizasyonlar düzenleniyor.

        Aileler de faytonlara binerek nostaljik vakit geçiriyor.

        Nesillerden bu yana "bayram yeri" adıyla bilinen bölge, her bayramda olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da çocukların neşesine neşe katıyor.

        Etkinliklere katılan çocuklardan Seher Polat, AA muhabirine, bayram yerinde çok eğlendiğini söyledi.

        Herkesi bayram yerine davet eden Polat, tahta salıncağa, dönme dolaba binerek eğlendiğini ve her bayram buraya gelmekten keyif aldığını aktardı.

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        Galeri

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