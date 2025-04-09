Kilis'te 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kilis'te "dolandırıcılık" suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kilis'te "dolandırıcılık" suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda ekiplerce "dolandırıcılık" suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y, Mehmet Sanlı Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.