Kilis'te firari 4 hükümlü yakalandı

Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan haklarında 8 ila 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ile H.Ü. ile İ.P, "hırsızlık" suçundan haklarında 5 ila 6 yıl hapis cezası bulunan H.A. ve O.Y. yapılan operasyonlarda yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.