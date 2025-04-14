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        Kilis'te firari 4 hükümlü yakalandı

        Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:04 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:04
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        Kilis'te firari 4 hükümlü yakalandı
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        Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan haklarında 8 ila 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ile H.Ü. ile İ.P, "hırsızlık" suçundan haklarında 5 ila 6 yıl hapis cezası bulunan H.A. ve O.Y. yapılan operasyonlarda yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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