Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Altay, koltuğunu öğrenciye devretti

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu öğrenciye devretti.

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