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        Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Altay, koltuğunu öğrenciye devretti

        Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu öğrenciye devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:46 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:46
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        Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Altay, koltuğunu öğrenciye devretti
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        Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu öğrenciye devretti.

        Altay, Mehmet Zeki Taşçı İlkokulu öğrencilerini makamında misafir etti.

        Öğrencilerle yakından ilgilenen Altay, daha sonra makamını 3. sınıf öğrencisi Ayşegül Çoban'a bıraktı.

        Altay, bayramlarını kutladığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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