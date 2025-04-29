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        Kilis'te eşinin otomobille geri manevra yaparken çarptığı kadın öldü

        Kilis'in Musabeyli ilçesinde, eşinin otomobille geri manevra yaparken çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 21:10 Güncelleme: 29.04.2025 - 21:10
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        Kilis'te eşinin otomobille geri manevra yaparken çarptığı kadın öldü
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        Kilis'in Musabeyli ilçesinde, eşinin otomobille geri manevra yaparken çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Hasancalı köyünde evinin önünde 06 CUU 504 plakalı otomobille geri manevra yapan M.D. (29), aracın arkasında bulunan eşi A.D'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otomobil ile duvar arasında sıkışan A.D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        A.D'nin cenazesi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        M.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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