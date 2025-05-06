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        Kilis'te terör örgütü PKK/PYD zanlısı tutuklandı

        Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 16:50 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:58
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        Kilis'te terör örgütü PKK/PYD zanlısı tutuklandı
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        Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/PYD'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Yapılan çalışmalar sonucu Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu S.E.A. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.

        Kilis'e getirilen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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