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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:26 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:36
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, M.E. ve İ.B.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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