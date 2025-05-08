Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, M.E. ve İ.B.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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