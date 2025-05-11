Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Araçlarda yapılan aramalarda 231 bin 166 sentetik hap, 57 kilo 300 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şıh Mansur Kavşağı ile Kurtağa Caddesi'ndeki araçları durduran ekipler, A.A. ile E.G'yi gözaltına aldı.

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