Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 17:15 Güncelleme: 11.05.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Şıh Mansur Kavşağı ile Kurtağa Caddesi'ndeki araçları durduran ekipler, A.A. ile E.G'yi gözaltına aldı.

        Araçlarda yapılan aramalarda 231 bin 166 sentetik hap, 57 kilo 300 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"

        Benzer Haberler

        Kilis Valisi Şahin'den Anneler Günü mesajı
        Kilis Valisi Şahin'den Anneler Günü mesajı
        Kilis'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi
        Kilis'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi
        Kilis'te "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi
        Kilis'te "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi
        Kilis'te jandarma boğulmalara karşı vatandaşları uyardı
        Kilis'te jandarma boğulmalara karşı vatandaşları uyardı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama
        Kilis'te uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı