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        Yeşilay Kilis "Bağımsızlık Seferberliğini" muhtarlara tanıttı

        Yeşilay Kilis Danışmanlık Merkezi (YEDAM), muhtarlara "Bağımsızlık Seferberliği"ni anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 17:03 Güncelleme: 15.05.2025 - 17:06
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        Yeşilay Kilis "Bağımsızlık Seferberliğini" muhtarlara tanıttı
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        Yeşilay Kilis Danışmanlık Merkezi (YEDAM), muhtarlara "Bağımsızlık Seferberliği"ni anlattı.

        Merkezden yapılan açıklamaya göre, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde "Bağımsızlık Seferberliği Kampanyası" kapsamında mahalle ve köy muhtarlarına bağımlılığın ne olduğu ve bu konuda nasıl destek alınabileceği konusunda uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAM Kilis Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu, "Bu seferberlik, ülke genelinde toplumsal farkındalığı artırarak toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda köy ve mahalle muhtarlarına alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı konusunda bilgi vererek, bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere danışmanlık hizmeti verilmesini amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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