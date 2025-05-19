Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilisli öğrenciler "tag ragbide" şampiyonluk hedefliyor

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te beden eğitimi öğretmeni Erdem Çelik'in kurduğu Yıldız Erkekler Tag Ragbi Takımı, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 11:14 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilisli öğrenciler "tag ragbide" şampiyonluk hedefliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te beden eğitimi öğretmeni Erdem Çelik'in kurduğu Yıldız Erkekler Tag Ragbi Takımı, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

        Kilis Atatürk Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Çelik, yaklaşık bir yıl önce 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden Yıldız Erkekler Tag Ragbi Takımı'nı kurdu.

        Yıldız Erkekler Tag Ragbi Takımı, Kırıkkale'de 8-11 Mayıs'ta düzenlenen bölge şampiyonasında birinci oldu.

        Antrenmanlarını okul bahçesinde yapan Çelik'in öğrencileri, 22-26 Mayıs tarihlerinde Çorum'da düzenlenecek Yıldız Erkekler Okul Sporları Türkiye Tag Ragbi Şampiyonası'nda yine zirvede yer almayı hedefliyor.

        - "Şampiyon olmayı çok istiyoruz"

        Erdem Çelik, AA muhabirine, tag ragbinin Kilis'te pek bilinmediğini, bu spor dalını kentte yaygınlaştırmak için mücadele ettiğini anlattı.

        Öğrencilerinin bu spora ilgili olduğunu aktaran Çelik, aralarından milli ve Türkiye'nin en iyi takımlarında oynayacak sporcuların çıkacağına inandığını belirtti.

        Türkiye Şampiyonası'na "sıkı" hazırlandıklarını anlatan Çelik, "Şampiyon olmayı çok istiyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz. Sporcularıma güveniyorum." dedi.

        Takım oyuncularından Mehmet Ali Korkmaz da öğretmeninin yönlendirmesiyle tag ragbi ile tanıştığını ve kısa sürede çok sevdiğini dile getirdi.

        Korkmaz, "Şampiyon olarak Kilis’in adını duyurmak istiyorum. İleride milli sporcu olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

        Oyunculardan Cuma Miraç Patoğlu ise yaklaşık 10 ay önce tag ragbiye başladığını, antrenör olmak istediğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı

        Benzer Haberler

        Vali Şahin'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
        Vali Şahin'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
        Kilis'te çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi
        Kilis'te çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi
        Yeşilay Kilis "Bağımsızlık Seferberliğini" muhtarlara tanıttı
        Yeşilay Kilis "Bağımsızlık Seferberliğini" muhtarlara tanıttı
        Kilis'te Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi
        Kilis'te Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi
        Kilis'te Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi
        Kilis'te Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi
        Yeşilay Kilis "Bağımsızlık Seferberliğini" fabrika işçilerine tanıttı
        Yeşilay Kilis "Bağımsızlık Seferberliğini" fabrika işçilerine tanıttı