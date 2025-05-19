Kilisli öğrenciler "tag ragbide" şampiyonluk hedefliyor

İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te beden eğitimi öğretmeni Erdem Çelik'in kurduğu Yıldız Erkekler Tag Ragbi Takımı, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

Kilis Atatürk Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Çelik, yaklaşık bir yıl önce 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden Yıldız Erkekler Tag Ragbi Takımı'nı kurdu.

Yıldız Erkekler Tag Ragbi Takımı, Kırıkkale'de 8-11 Mayıs'ta düzenlenen bölge şampiyonasında birinci oldu.

Antrenmanlarını okul bahçesinde yapan Çelik'in öğrencileri, 22-26 Mayıs tarihlerinde Çorum'da düzenlenecek Yıldız Erkekler Okul Sporları Türkiye Tag Ragbi Şampiyonası'nda yine zirvede yer almayı hedefliyor.

- "Şampiyon olmayı çok istiyoruz"

Erdem Çelik, AA muhabirine, tag ragbinin Kilis'te pek bilinmediğini, bu spor dalını kentte yaygınlaştırmak için mücadele ettiğini anlattı.

Öğrencilerinin bu spora ilgili olduğunu aktaran Çelik, aralarından milli ve Türkiye'nin en iyi takımlarında oynayacak sporcuların çıkacağına inandığını belirtti.