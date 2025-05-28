Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi
Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
İslam Bey Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bir yıl boyunca açılan kurslara katılan vatandaşların ürettikleri ürünler sergilendi.
Serginin açılışını yapan Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, sergiyi gezerek, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.
Kursiyerleri tebrik eden Demirbilek, kursiyerlerin başarılarının devamını diledi.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emrah Gezeroğlu ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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