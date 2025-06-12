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        Öğrencilerden Kilis YEDAM'a ziyaret

        Kilis Selahattin İyigün Ortaokulu özel eğitim öğrencileri Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 13:21 Güncelleme: 12.06.2025 - 13:21
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        Öğrencilerden Kilis YEDAM'a ziyaret
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        Kilis Selahattin İyigün Ortaokulu özel eğitim öğrencileri Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezine ziyarette bulundu.

        Merkezden yapılan açıklamaya göre, "Bağımsızlık Seferberliği Kampanyası" kapsamında öğrencilere bağımlılığın ne olduğu ve bu konuda nasıl destek alınabileceği konusunda uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAM Kilis Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu, "Öğrencilere sağlık yaşam hakkında bilgilendirme yapılarak Yeşilay'ın amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verildi." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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