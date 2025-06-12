Öğrencilerden Kilis YEDAM'a ziyaret
Kilis Selahattin İyigün Ortaokulu özel eğitim öğrencileri Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezine ziyarette bulundu.
Kilis Selahattin İyigün Ortaokulu özel eğitim öğrencileri Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezine ziyarette bulundu.
Merkezden yapılan açıklamaya göre, "Bağımsızlık Seferberliği Kampanyası" kapsamında öğrencilere bağımlılığın ne olduğu ve bu konuda nasıl destek alınabileceği konusunda uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAM Kilis Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu, "Öğrencilere sağlık yaşam hakkında bilgilendirme yapılarak Yeşilay'ın amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verildi." değerlendirmesinde bulundu.
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