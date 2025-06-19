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        Kilis'te öğretmen ve öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi

        Kilis'te öğretmen ve öğrencilere siber suçlar konusunda bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:26 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:26
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        Kilis'te öğretmen ve öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi
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        Kilis'te öğretmen ve öğrencilere siber suçlar konusunda bilgi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Kilis Mehmet Hanifi ve Ökkeş Cümbüş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda 460 öğretmen ile farklı okullardaki 125 öğrenciyi, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.

        Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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