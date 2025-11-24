Mezun olduğu okulda yeni nesillerin eğitimi için çaba gösteriyor

İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te 21 yıl önce mezun olduğu Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne öğretmen olarak dönen Abdülmecit Aydemir, aynı eğitim yuvasında yeni nesil öğrenciler yetiştiriyor.

Gazi Üniversitesi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü'nü bitiren Aydemir, mezun olduğu Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 2022'de atanarak öğrencilerine hem teknik hem de mesleki eğitim veriyor.

Yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Aydemir, AA muhabirine, mezun olduğu okula öğretmen olarak atanmasının kendisini zaman zaman eski öğrencilik yıllarına götürdüğünü söyledi.

Bunun farklı bir duygu olduğunu belirten Aydemir, "Öğrencilerimizle aramızda ayrı bir bağ var çünkü o sıralardan mezun olan biri olarak onların halinden anlıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte Kilis gastronomisini tanıtmak amacıyla çeşitli yarışmalarda kentimizin yemeklerini tanıtıyoruz." dedi.

Uygulama yapılan mutfaklarda bir dönem kendisinin de yemekler yaptığını anlatan Aydemir, öğrencilik günlerini hatırladığını ve duygulandığını dile getirdi.