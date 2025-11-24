Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

        Kilis'te kaybolan 19 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 13:34 Güncelleme: 24.11.2025 - 13:36
        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
        Kilis'te kaybolan 19 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulundu.

        Akıncı Köyünde hayvancılıkla uğraşan C.D, 19 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

        Yapılan arama sonucu arazide bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

