Kilis Valisi Kalaylı, hayat kurtaran sağlık personelini ödüllendirdi
Kilis Valisi Ömer Kalaylı, uykuda kusarken boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuğun annesine Heimlich manevrasını anlatan ve çocuğun yeniden hayata tutunmasını sağlayan sağlık personelini başarı belgesiyle ödüllendirildi.
Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 12 Acil Çağrı Merkezi personeli İlknur Bolkan'ı makamında kabul eden Vali Kalaylı, çocuğun yeniden hayata tutunmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kalaylı, "Fedakarlıkla ve özveriyle çalışan tüm sağlık personelimize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız." değerlendirmesinde bulundu.
İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şakir Yüztaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, Vali Kalaylı, Bolkan'a başarı belgesini takdim etti.
