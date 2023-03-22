Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar, kendi illerinin sahur ve iftar saatlerini araştırıyor. Sahur ve iftar saatleri il il değiştiği gibi seneye göre de değişiyor. Diyanet tarafından açıklanan imsakiye takvimleri kapsamında Kilis imsakiye takvimi 2023 de belli oldu. İşte, Kilisli vatandaşların tüm sorularına yanıt olacak Kilis imsakiye takvimi 2023 ve Kilis iftar, sahur vakitleri...

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