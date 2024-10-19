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        Kilis'in tek kadın köy muhtarı Elif Demir: Şimdi tebrik ediyorlar

        Kilis'in tek kadın köy muhtarı 42 yaşındaki Elif Demir, "kadından muhtar olmaz, yapamazsın" diyenlere karşın kazandığı seçimlerin ardından köyünün sorunlarının çözümü için özveriyle çalışıyor. Adaylığını açıkladığında olumsuz tepkiler aldığını anlatan Demir, "Kadından muhtar olmaz diyenler şimdi beni çalışmalarımdan ötürü tebrik ediyorlar" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:38 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:38
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        Kilis'in tek kadın köy muhtarı 42 yaşındaki Elif Demir, "kadından muhtar olmaz, yapamazsın" diyenlere karşın kazandığı seçimlerin ardından köyünün sorunlarının çözümü için özveriyle çalışıyor.

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        Musabeyli ilçesine bağlı Dorucak köyünde yaşayan Elif Demir, köyde gördüğü aksaklıkları gidermek için muhtar olmaya karar verdi.

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        "Muhtarlık erkek işi, kadından muhtar olmaz, yapamazsın" diyenlere aldırmadan yoluna devam eden Demir, 31 Mart'taki seçimde 115 oyun 65'ini alarak muhtarlığı kazandı.

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        Demir, seçim vaatleri arasında yer alan köyün su sorununu çözdü ve köy evi ile diğer eksikleri kısa sürede gidermek için çalışmalara başladı.

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        Elif Demir, köye kadın elinin değmesini istediğini ve seçim sürecinde tüm evleri tek tek gezip vaatlerini anlattığını belirtti. Köylerinde 60 hanede 178 kişinin yaşadığını dile getiren Demir, "Kadın isterse her şeyi yapar. Çift sürüyorum, hayvanlarıma bakıyorum, çocuklarıma ve evime bakıyorum, köydeki sorunlar ile de ilgileniyorum ve her işin üstesinden geliyorum" dedi.

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        Adaylığını açıkladığında olumsuz tepkiler aldığını anlatan Demir, şöyle konuştu: "Kadından muhtar olmaz diyenler şimdi beni çalışmalarımdan ötürü tebrik ediyorlar. 'Kadından bir şey olmaz' diyenler, kadınları dışlamak için bunları söylüyor. Kilis genelinde 152 köy muhtarı arasında tek kadın muhtar olduğum için kendimle gurur duyuyorum."

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        Demir, kadınlara yönelik çeşitli kurumlarla ortak proje yürüteceklerini dile getirerek desteklerinden ötürü Kilis Valisi Tahir Şahin ve Musabeyli Kaymakamı Erdem Karanfil'e teşekkür etti.

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        Köy sakinlerinden Halil Gündüz, Elif Demir'in muhtarlık yarışını kazanmasına çok sevindiğini vurgulayarak, "Muhtarımız seçildikten sonra köyümüzde su sorununa çözüm buldu. Yaklaşık 4 kilometrelik uzaklıkta bulunan kaynak suyunu köye getirmek için büyük çaba sarf etti ve başardı da. Muhtarımızla gurur duyuyoruz ve başarılar diliyorum" dedi.

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        Köy sakinlerinden Nazlı Şahan, Elif Muhtar ile köye kadın elinin değdiğini söyledi. Fatma Gündüz de Muhtar Elif Demir'in her işi başardığını kaydetti.

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        #kadın muhtar
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