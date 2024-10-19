Elif Demir, köye kadın elinin değmesini istediğini ve seçim sürecinde tüm evleri tek tek gezip vaatlerini anlattığını belirtti. Köylerinde 60 hanede 178 kişinin yaşadığını dile getiren Demir, "Kadın isterse her şeyi yapar. Çift sürüyorum, hayvanlarıma bakıyorum, çocuklarıma ve evime bakıyorum, köydeki sorunlar ile de ilgileniyorum ve her işin üstesinden geliyorum" dedi.