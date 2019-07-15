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Kilis-Suriye sınırına askeri sevkiyat

AA

TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando, zırhlı personel taşıyıcı, paletli zırhlı muharebe aracı takviyesi yapıldı

TSK

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando, zırhlı personel taşıyıcı, paletli zırhlı muharebe aracı takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden gönderilen komando, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe araçlarından oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.

Komandolar ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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