        Kilis'te iki otomobil çarpıştı... 1 kişi hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Kilis'te iki otomobil çarpıştı... 1 kişi hayatını kaybetti!

        Kilis'te iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada ağır yaralanan Harun Mazlum, hastaneye kaldırıldı. Mazlum, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 16:48
        Kilis'te feci kaza: 1 ölü
        Kilis-Gaziantep karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI

        İHA'daki habere göre kaza, Kilis-Gaziantep karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B. idaresindeki otomobil, Harun Mazlum yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Harun Mazlum, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hastanede tedavi altına alınan Mazlum, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

