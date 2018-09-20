ABD'de 90'lı yıllardan bu yana binlerce gencin Katolik rahiplerin cinsel taciz ve istismarına maruz kaldığı ortaya çıkmış bulunuyor. Bu skandallar, 2007'de Katolik kurumlarının 615 milyon dolar tazminat ödemesine yol açmıştı. 2007 yılında açıklanan verilerle, "Rahiplerin Sorumluluğu" adlı derneğe göre, ABD'deki 42 bin rahibin 3 bin kadarı cinsel tacizle suçlanıyor.

Vatikan ise yine yıllar önce yayımladığı belgelerle, Katolik rahip adaylarına mesleğe alınmadan önce psikolojik test uygulanmasını istemiş, psikolojik testlerin amacının, heteroseksüel rahip adaylarının cinsel arzularını bastırıp bastıramayacaklarının belirlenmesi ve homoseksüel eğilimli olanların belirlenmesi olduğu belirtilmişti.

HÜKÜMETİN YAPTIĞI SORUŞTURMA

İrlanda hükümetinin yaptığı araştırma da, 1975-2004 arası dönemi kapsayan raporda, "rahiplerin büyük çoğunluğunun çocukların maruz bırakıldığı kötü muameleye göz yumduğu, çocukların iyiliğinin, kilisenin itibarının korunmasına dair endişelerin gerisinde kaldığını, kilisenin yapısı ve kuralları kadar, devletin kiliseyle ilgili meseleleri yasaların kapsamı dışında tutmasının da bu tür olayların gizli kalmasını kolaylaştırdığı" belirtilmişti. Tacizle suçlanan 46 rahibe yönelik 320 şikayetin incelendiği ve 700 sayfayı geçen raporda, İrlanda polisi de cinsel taciz şikayetlerini görmezden gelmek, olayları soruşturmak yerine din otoritelerine bildirmekle itham ediliyor.

VATİKAN'IN TACİZ SKANDALLARINI ÖRTTÜĞÜ DÜŞÜNÜLDÜ

2010 yılında New York Times gazetesi, Katolik dünyasının şu andaki ruhani lideri Papa 16. Benediktus (Joseph Ratzinger) ve diğer Vatikan yetkililerinin 90'lı yıllarda Amerikalı rahip Lawrence C. Murphy'nin Wisconsin'deki sağır çocuklar okulunda 200 kadar çocuğu taciz etmesi olayını örtbas ettiğini yazmıştı. Avusturya'da yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, Avusturyalıların büyük çoğunluğu bu sorumluluğun Papa Benedict XVI'e ait olduğunu söyleyerek Papa'nın istifa etmesini istemişti.

PAPA 16. BENEDICT'İN SÖZLERİ DÜNYADA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

2005 yılında Papa 2'nci John Paul'ün ölümünün ardından görevi devralan 16'ncı Benedikt, göreve gelir gelmez kendini skandalların ortasında bulmuş, görevinin ilk aylarında, Almanya ziyareti sırasında daha önce teoloji profesörü olarak görev yaptığı Regensburg Üniversitesi'nde yaptığı konuşma sırasında Bizanz İmparatoru II'nci Manuel'in "Muhammed, hangi yeniliği getirmiştir, onun getirdikleri arasında sadece kötülükleri ve insani olmayanları bulursun, vaat ettiği inancı kılıçla yayma emri gibi. Tanrı kan dökülmesini sevmez" sözlerinden alıntı yapması dünyayı ayağa kaldırmıştı. Papa sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemekle yetinip, hemen akabinde yaptığı Türkiye ziyareti sırasında barışcıl mesajlar verse de aylarca sert tepkilere maruz kaldı.

BUDİST RAHİBE HAPİS CEZASI

2017 yılında Almanyada Budist bir rahip, 4 ile 13 yaşları arasındaki 7 erkek çocuğuna 15 yıl boyunca cinsel tacizde bulunmaktan 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, çocuklara 35 bin Euro tazminat ödeyeceği kaydedilmişti.

Rahibin evindeki bilgisayarda çok sayıda çocuk pornografisi içeren fotoğraf ve video bulunmuştu.

Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson, 1970'li yıllarda görev yaptığı Sydney'in Hunter bölgesinde rahip Jim Fletcher'ın çocuklara yönelik cinsel tacizde bulunmasını örtbas etmekten yargılandığı davada mayıs ayında suçlu bulunmuştu. Geçtiğimiz Temmuz ayında ise Papa Franciscus, Avustralya'da 1970'li yıllarda görev yaptığı Sydney'in Hunter bölgesinde rahip Jim Fletcher'ın çocuklara yönelik cinsel tacizini örtbas ettiği ortaya çıkan Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson'ın istifasını kabul etti.

Rahip Jim Fletcher, 2004'te çocuklara yönelik 9 farklı cinsel taciz olayından mahkum olmuş, 2006'da hapishanede ölmüştü.

RAHİPLERİN İNTİHARLARI

2014 yılında İtalya'da 13 yaşında bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmakla suçlanan Trieste kenti piskoposluğuna bağlı çalışan Rahip Don Maks Suard kilisesindeki makamında kendini asarak intihar etmişti.

Vatikanın "utancı" çocuk istismarcısı rahipler

Geçtiğimiz ay, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yüzlerce Katolik rahibin, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanması, Katolik dünyasının cinsel istismar vakalarını yeniden tartışmaya açtı.

Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından çocuklara yönelik cinsel istismarların, Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince "sistematik" bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaşsa da suçlamalar sadece ABD ile sınırlı değil.

Papa Franciscus, geçen yıl yaptığı açıklamada, Vatikan'da rahipler aleyhinde devam eden 2 bin cinsel taciz davası olduğunu ve sürecin ağır işlediğini kabul etmişti.

ABD'DE 4 BİNDEN FAZLA RAHİPE SUÇLAMA

ABD, Katolik Kilisesi'nin cinsel istismarla ilgili olarak en çok suçlandığı ve Katolik rahiplerin skandallara karıştığı ülkelerden biri olarak kabul ediliyor.

Pensilvanya'daki olaydan sadece bir ay önce Papa Franciscus, uzun yıllar cinsel tacizlere adı karışan 88 yaşındaki Kardinal Theodore McCarrick'in istifasını kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi'ndeki yaygın çocuk istismarı hakkında 2014'te bir rapor yayımladı.

Raporda, Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlandı.

ABD Katolik Başpiskoposlar Konferansına bağlı John Jay College tarafından 2004'te yapılan araştırmaya göre, 1950-2002 arasında 4 binden fazla Katolik rahip, 10 bin 667 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlandı.

Boston'da 2002'de patlak veren cinsel taciz skandalında, John Geoghan adlı eski bir rahibin 1962-1995 yıllarında 130'dan fazla çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Dönemin bölge Kardinali Bernard Law ise olayı öğrenmesine rağmen skandalın üzerini örttüğü gerekçesiyle eleştirildi. Olayı kamuoyunun gündemine taşıyan Boston Globe gazetesinin hikayesi daha sonra "Spotlight" adlı filme konu oldu.

Louisiana eyaletinde 1985'te ortaya çıkan ve Gilbert Gauthe adlı rahibin 37 çocuğa cinsel tacizde bulunduğunu kabul ettiği olay ise benzer vakalar içerisinde Amerikan ulusal medyasında geniş yer bulan ilk skandal olarak kayıtlara geçti.

İRLANDA

Ezici çoğunluğu Katolik olan İrlanda'da 2009'da yayımlanan bir rapor başkent Dublin'de görev yapan dört başpiskoposun 1975-2004 yıllarında yaşanan cinsel istismarlara göz yumduğunu ortaya koydu.

Ülkede 2010'da yayımlanan ikinci bir rapor da Katolik Kilisesi'ne bağlı 18 tarikatın işlettiği kuruluşlarda son 60 yılda yaşanan fiziki, cinsel ve duygusal istismarları gözler önüne serdi.

İrlanda'da cinsel istismar olayları nedeniyle istifa eden bir isim de Piskopos John Magee oldu. Üç papanın yardımcılığını yaptıktan sonra İrlanda'ya tayin edilen Magee, Cork kentindeki cinsel istismar vakalarını doğru şekilde ele almadığının ortaya çıkması üzerine istifasını verdi.

ALMANYA

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Fritzlar kentinde 6 kilise öğrencisine yıllarca cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden rahip, 2010'da Kassel Eyalet Mahkemesi tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'nın Berlin kentinde Canisus College’de Katolik bir öğretmenin yıllarca erkek öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu 2010'da ortaya çıktı.

Öte yandan, Alman basınında, ülkedeki 27 piskoposluk bölgesinde yapılan araştırmada, Roma Katolik Kilisesi tarafından 94 rahip ve çalışan hakkında cinsel suistimal şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü yazıldı.

HOLLANDA

Hollanda'da 2010'da başlayan tartışmalar sonucunda bir kilise tarafından kiliselerdeki cinsel istismarı araştırmak için komisyon kuruldu.

Komisyonun geçen yıl sunduğu raporda, 8 yılda 3 bin 712 cinsel istismar bilgisi geldiği belirtildi. Ardından, bin 599 kişi şikayette bulundu ve mağdur olan 941 kişiye tazminat ödendi. Bunun 381'i ağır istismara maruz kalanlardan oluşurken, bu kişilerin arasında 65 kişiye en yüksek tazminat miktarı olan 100 bin avro ödendi.

Ayrıca ülkede 2010'dan itibaren benzer suçlamalarla 12 papazın görevine son verilirken iki papaz da açığa alındı.

FRANSA

Fransa'da Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin'in, taciz ve cinsel saldırıları gizlediği iddiasıyla yargılandığı dava devam ediyor. Barbarin ve 6 kişinin daha yargılandığı davanın duruşması Ocak 2019'da görülecek.

Fransa'da tacizci papazların adalete teslimi ve görevine son verilmesi yerine Afrika ülkelerinde görevlendirildiğinin ortaya çıkması kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

Dün ise Fransa'nın kuzeybatısındaki Rouen kentinde cinsel tacizle suçlanan rahip intihar etti.

Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, Rouen'da cinsel tacizle suçlanan 38 yaşındaki Jean-Baptiste Sebe isimli rahip, kilisede intihar etti.

ŞİLİ

Güney Amerika ülkesi Şili'de papazlarla ilgili cinsel istismar iddiaları kapsamında 158 kilise çalışanı hakkında geçen ay soruşturma açıldı.

Çok sayıda piskopos, din adamı ve kiliselerdeki bazı çalışanların da karıştığı cinsel istismar vakalarının 1960'a kadar uzandığı kaydedildi.

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