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        Haberler Magazin Kilo ölçüm programına Nurgül Yeşilçay’dan esprili yorum - Magazin haberleri

        Kilo ölçüm programına Nurgül Yeşilçay’dan esprili yorum

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun, meydanlarda kilo ölçümü yapılacağını açıklamasının ardından ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaparak dikkat çekti; "Öyleyse ben dışarı çıkmam"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 20:50 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:54
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        Kilo ölçüm programına esprili yorum
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde 81 ilde eş zamanlı başlatılan yeni program kapsamında sağlık personelinin, vatandaşların yoğun bulunduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapacağını açıklamıştı. Memişoğlu, fazla kilolu bireylerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirileceğini, bu sayede kişilere diyetisyenler aracılığıyla beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacağını belirtmişti.

        "BEN DIŞARI ÇIKMAM"

        Bu açıklamanın ardından ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan esprili bir tepki geldi. Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Sağlık Bakanlığı dışarıdan şişkoları mı topluyormuş? Doğru mu, şaka mı yapıyorsunuz ya? Böyle bir şey var mı? Öyleyse ben dışarı çıkmam, arabadan da inmem. Doğru mu bu?"

        Fotoğraflar: Instagram

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        #nurgül yeşilçay
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