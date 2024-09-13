Daha az kafein daha çok sağlık: Kahve severlerin yeni favorisi matcha hakkında bilmeniz gerekenler!
Matcha, son yıllarda kahve tutkunlarının sağlıklı bir alternatif olarak keşfettiği bir içecek haline geldi. Daha az kafein içerirken zengin antioksidanlarla dolu olan bu Japon çayı, enerji veren etkisiyle sabahların yeni favorisi olmaya aday. Peki neden matcha tüketmelisiniz? İşte detaylar!
Kahve yerine daha hafif bir içecek mi arıyorsunuz? Matcha, kafein oranını azaltarak daha dengeli bir enerji sunan ve aynı zamanda güçlü antioksidan etkisiyle vücuda katkı sağlayan harika bir seçenek olabilir. İşte detaylar!
NEDİR BU “MATCHA LATTE”
Eğer bir kahve aşığıysanız, günlük kafein ihtiyacınızı karşılamak için can attığınıza şüphe yok. Ancak, farklı ama yine de enerji verici bir şeye ihtiyaç duyduğunuz zamanlar da vardır. Popüler bir kahve alternatifi haline gelen popüler Japon yeşil çayı matcha latteyi tercih edebilirsiniz! Sadece lezzetli bir içecek değil, aynı zamanda denenmesi gereken güçlü antioksidanlar ve sağlık yararları ile doludur.
Matcha latte, Japonya kökenli bir içecektir. Buharda pişirilmiş süt ile karıştırılan ince öğütülmüş yeşil çay yapraklarından yapılır. Yaprakları demleyip süzdüğünüz diğer çayların aksine matcha, tozun su veya sütle çırpılmasıyla yapılır. Ve matcha shot, latte, çay ve tatlı olarak mevcuttur.
MATCHA NASIL ELDE EDİLİR?
Yeşil çay gibi matcha da Camellia sinensis bitkisinden elde edilir. Ancak, farklı şekilde yetiştirilir ve benzersiz bir besin profiline sahiptir.
Çiftçiler matcha için kullanılan bitkileri büyüme döneminin çoğunda gölgelendirir. Bu doğrudan güneş ışığı eksikliği klorofil üretimini artırır, amino asit içeriğini yükseltir ve bitkiye daha koyu yeşil bir renk verir. Yapraklar hasat edildikten sonra, üreticiler sapları ve damarları çıkarır ve yaprakları ince bir toz haline getirir. İşte bu matcha'dır.
Matcha, tüm çay yaprağındaki besin maddelerini içerir ve tipik olarak yeşil çayda bulunandan daha fazla kafein ve antioksidan içerir. Matcha ve bileşenleri üzerine yapılan çalışmalar, karaciğeri korumaya, kalp sağlığını geliştirmeye ve hatta kilo vermeye yardımcı olabileceğini gösteren çeşitli faydaları ortaya çıkarmıştır.
MATCHA TÜKETMENİN SAĞLIĞINIZA 6 FAYDASI
1. YÜKSEK ANTİOKSİDAN
Matcha, çayda doğal antioksidan görevi gören bir bitki bileşiği sınıfı olan kateşinler açısından zengindir. Antioksidanlar, hücrelere zarar verebilen ve kronik hastalığa neden olabilen bileşikler olan zararlı serbest radikalleri stabilize etmeye yardımcı olur.
2. KARACİĞERİN KORUNMASINA YARDIMCI OLABİLİR
Karaciğer sağlık için hayati önem taşır ve toksinlerin atılmasında, ilaçların metabolize edilmesinde ve besinlerin işlenmesinde merkezi bir rol oynar. Bazı çalışmalar matchanın karaciğer sağlığını korumaya yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur.
2015 yılında yapılan 15 çalışmanın incelenmesi, yeşil çay içmenin karaciğer hastalığı riskinde azalma ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.
3. BEYİN FONKSİYONLARINI GÜÇLENDİRİR
Bazı araştırmalar, matchadaki bazı bileşenlerin beyin fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. 23 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, insanların beyin performansını ölçmek için tasarlanmış bir dizi görevde nasıl performans gösterdikleri incelenmiştir.
4. KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLABİLİR
Matcha, test tüplerinde ve hayvan çalışmalarında kanseri önleme ile bağlantılı bazı bileşikler içerir. Örneğin, matcha güçlü anti-kanser özelliklere sahip olabilecek bir kateşin türü olan epigallokateşin-3-gallat (EGCG) bakımından yüksektir.
5. KALP SAĞLIĞINI DESTEKLEYEBİLİR
Bazı araştırmalar, matcha ile benzer bir besin profiline sahip olan yeşil çay içmenin kalp hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olabileceğini öne sürmüştür.
Yeşil çay tüketimi, kahve ile karşılaştırıldığında daha düşük kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkilendirilmiştir ve bazı çalışmalar, kalp hastalığı olan kişilerde yüksek tansiyon ve diğer komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürmüştür.
6. KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUR
Yeşil çay, kilo kaybını artırma kabiliyetiyle bilinir ve genellikle kilo verme takviyelerinde yer alır. 2020 yılında yapılan bir inceleme, diyet önlemleri ve egzersizle birlikte, 12 hafta boyunca günde 500 mg'a kadar yeşil çay almanın vücut kitle indeksini azaltabileceği sonucuna varmıştır.