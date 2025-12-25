Kilo verememenizin sebebi uykusuzluk olabilir! İşte düzenli bir uyku sisteminin kilo verme üzerindeki şaşırtan etkisi

Herkesin her zaman bir beş kilo fazlası vardır... Kilo vermek pek çoğumuz için hızlı ve kısa süreli vakit harcanması gereken bir "ihtiyaç." Halbuki sağlıklı ve sürdürülebilir bir kilonun sırrı tartıda hızla azalan kilolardan değil, değiştirilen yaşam pratiklerinden geçiyor. Diyet, kalori sayımları ya da yoğun spor... Kilo vermek için yaptığınız pek çok şeyin eğer düzenli bir uyku sistemine sahip değilseniz boşuna olduğunu söylesek ne derdiniz?

AÇLIK TOKLUK HORMONLARININ UYKUYA İHTİYACI VAR!

Daha önce hiç "açlık ve tokluk hormonları" diye bir şey duymuş muydunuz? Eğer kilo vermeye niyet ettiyseniz bu hormonlarla tanışmanın vakti geldi demektir. Vücudunuz açlık anında "Ghrelin" denilen bir açlık hormonu, doyduğunda da "Leptin" denilen bir tokluk hormonu salgılar. Kilo vermek istediğiniz ya da kilo yapmak istediğiniz zamanlarda bu iki hormonun dengede olması oldukça önemlidir çünkü birinden biri aır bastığında kilo vermeniz zorlaşır hatta kilo almaya bile başlayabilirsiniz.

Bu iki hormonun dengede çalışması için kaliteli bir uykuya tahmin ettiğinizden çok daha fazla ihtiyacınız vardır çünkü bu iki hormon da kaliteli bir uyku olduğunda dengede çalışır. Eğer kötü bir uyku düzeniniz varsa ya da sık sık uykusuz kalıyorsanız denge bozulur.