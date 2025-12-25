Kilo verememenizin sebebi uykusuzluk olabilir! İşte düzenli bir uyku sisteminin kilo verme üzerindeki şaşırtan etkisi
Haftanın en az 3 günü spora gidiyor; noktasına virgülüne kadar hesaplanmış diyet listelerine harfiyen uyuyor, tatlıyı ağzınıza sürmüyor, bitki çaylarını masanızdan ayırmıyorsunuz ama yine de kilo veremiyor musunuz? İhtiyacınız olan şey uyku düzeninizi gözen geçirmek olabilir!
Herkesin her zaman bir beş kilo fazlası vardır... Kilo vermek pek çoğumuz için hızlı ve kısa süreli vakit harcanması gereken bir "ihtiyaç." Halbuki sağlıklı ve sürdürülebilir bir kilonun sırrı tartıda hızla azalan kilolardan değil, değiştirilen yaşam pratiklerinden geçiyor. Diyet, kalori sayımları ya da yoğun spor... Kilo vermek için yaptığınız pek çok şeyin eğer düzenli bir uyku sistemine sahip değilseniz boşuna olduğunu söylesek ne derdiniz?
AÇLIK TOKLUK HORMONLARININ UYKUYA İHTİYACI VAR!
Daha önce hiç "açlık ve tokluk hormonları" diye bir şey duymuş muydunuz? Eğer kilo vermeye niyet ettiyseniz bu hormonlarla tanışmanın vakti geldi demektir. Vücudunuz açlık anında "Ghrelin" denilen bir açlık hormonu, doyduğunda da "Leptin" denilen bir tokluk hormonu salgılar. Kilo vermek istediğiniz ya da kilo yapmak istediğiniz zamanlarda bu iki hormonun dengede olması oldukça önemlidir çünkü birinden biri aır bastığında kilo vermeniz zorlaşır hatta kilo almaya bile başlayabilirsiniz.
Bu iki hormonun dengede çalışması için kaliteli bir uykuya tahmin ettiğinizden çok daha fazla ihtiyacınız vardır çünkü bu iki hormon da kaliteli bir uyku olduğunda dengede çalışır. Eğer kötü bir uyku düzeniniz varsa ya da sık sık uykusuz kalıyorsanız denge bozulur.
GECE UYKUSU ÖNEMLİ
Özellikle gece uykusunun düzenli ve kaliteli olması ghrelin seviyelerini düşük tutabilmekte oldukça önemli bir rol oynar. Geceleri uyumayan insanlarda ghrelin yani açlık hormonu hızla yükselir ve kendinizi çok daha sık aç hissetmeye başlarsınız. Ayrıca bununla birlikte leptin yani tokluk hormonu da düşer bu da kendinizi yeseniz bile tok hissetmemeye ve bir türlü doymamaya başlarsınız. Yeterince uyumadığınız günlerin ertesinde sürekli yemek yemeyi düşündüğünüz ve canınızın her nedense sürekli yağlı, şekerli ve işlenmiş ürünler istemesi bir tesadüf değil, bu hormon dengesizliklerinin yol açtığı bir sorundur.
Yetersiz uykunun bir diğer etkisi de göbek bölgesindeki yağlanma üzerine olur. Düzensiz uyku ya da uykusuzluk vücudu strese sokar ve bu da vücudun bu stresle baş etmek adına kortizol hormonu salgılamasına yol açar. Kortizon seviyesi ne kadar yükselirse vücudunuz o kadar hızlı yağ depolama moduna geçer. Kortizolün etkisiyle başlayan yağlanma çoğunlukla göbek bölgesinde görülür.
Uyku vücudunuzun rahatlamasına ve stresinizin yatışmasına -dolayısıyla yağ yakmaya başlamasına- yardım ettiği gibi bir de kan şekerini düzenlediği için insülin direnci gibi bir sorun yaşamanızı da engellemiş olur. Araştırmalara göre günde 7 saatten az uyuyan kişilerin 7 saatten fazla uyuyan kişilere göre vücut kitle indeksleri daha yüksek.