Fit ve sağlıklı görünmek hepimizin hayali... Özellikle de düğünler, mezuniyetler, yaz ayları yaklaşıyorsa kilo vermek bizim için ayrı bir önem taşır. Peki bu durumlarda nasıl beslenmeli, nasıl kilo vermeliyiz? Hepimizin çevresinde hızlı kilo verip tekrar eski kilolarına kavuşan kişiler de, verdiği kiloyu kolay kolay almayan kişiler de var. Peki, neden aralarında böyle bir fark var?
ANİ SU KAYBI BU PROBLEMLERE YOL AÇIYOR
Uzman Diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu'na göre; kilo üç yerden verilebilir. Vücutta bulunan sudan, kastan ve yağ tabakasından. Sıvı detoksları sayesinde hızlı bir şekilde kiloyu sudan verdiğinizde ani bir kilo kaybı ile karşı karşıya gelebilir ama ertesi günlerde ise tekrardan kilo artışı ile karşılaşabilirsiniz. Ancak vücutta dehidrasyon yani “su kaybı” yaşanırsa, kalp ritminde bozulma, düşük tansiyon, böbrek sorunları, yüksek tansiyon, bilinç kaybı gibi durumlar meydana gelebilir.
Bu yüzden hızlı olsun diye sudan kaybedilen kilolara dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Uzman Diyetisyen Köşkeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlıksız ve dengesiz bir şekilde, besin ögelerinizi yeterli miktarda almadığınızda ise, kas kaybı meydana gelebilir. Kas kaybı meydana gelen kişilerde duruş bozukluğu, yorgunluk hissi, vücutta sarkmalar ve metabolizmanın yavaşlaması durumu görülebilir. 'Ben bunların hepsine razıyım sadece kilo vereyim' diyorsanız bu durumda metabolizma yavaşladığından kilo vermeniz de duracak, hatta eski yediklerinizi yeseniz bile, ciddi kilo alma durumu meydana gelecek."
VÜCUT YAĞ ORANINA DİKKAT!
Kiloyu yağdan vermenin önemine dikkat çeken Köşkeroğlu, "Vücudumuza aldığımız enerji kaynağı ne olursa olsun, fazlası vücudumuzda yağ olarak depolanacaktır. Bundan dolayı bir besin yararlı diye çok tüketilmemesi gerekmektedir. Kiloyu yağdan verdiğinizde su ve kas kaybına kıyasla gözle görülebilir bir daralma meydana gelecektir. Yağdan verilen kiloların da geri alınması daha zor olacaktır. Vücutta fazla yağların verilmesi ise kalp, şeker, tansiyon, damar tıkanıklığı gibi hastalıklardan korunmaya yardımcı olacaktır. Unutmayalım ki, çocukken yağ hücreleri fazla olan kişilerin, yaşamlarını da kilolu bir şekilde geçirme olasılığı, anne ve babaları kilolu olan çocukların ise kilolu olma olasılığı artmaktadır. Vücuttaki yağ miktarının artması ömür boyu sürecek sıkıntılara yol açabilir, o yüzden vücut yağ oranına son derece dikkat edilmelidir" diye konuştu.
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