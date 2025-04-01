Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
İstanbul'da, kuyumcu kuryeliği yapan C.S.'nin çantasında bulunan 2.5 kilogram altın, 3 bin euro ve 3 bin doları çaldıkları iddia edilen iki kadın hırsız, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerden 54 yaşındaki S.Ö.'nün daha önceden 71, 36 yaşındaki A.Ö.'nin ise 28 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi
İstanbul Fatih, Marmaray İstasyonu, Cağaloğlu girişinde kuyumcu kuryeliği yapan C.S., 25 Şubat'ta farklı firmalardan topladığı 2.5 kilogram altın, 3 bin euro ve 3 bin doların çalındığı şikayetiyle emniyete şikayette bulundu.
"BİR KADIN BİZE ÇARPTI"
DHA'da yer alan habere göre C.S. polise verdiği ifadesinde, "Topladığım para ve altınları Gebze Şubesi'ne götürmek için valize koydum. Marmaray durağına gitmek üzere iş yerinden ayrıldım. Yolda yüzü kapalı çarşaflı bir kadın bize çarptı. Turnikelerden geçtikten sonra çantanın içindeki altınların çalındığını fark ettim" dedi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin görüntüsüne ulaştı.
HIRSIZLAR BURSA'DA YAKALANDI
Görüntülerde, çarşaf giyerek yüzlerini gizleyen şüphelilerin mağdurlara arkadan yaklaşarak hırsızlık yaptığı görüldü. Polisin yaptığı çalışma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler S.Ö. ve A.Ö. adlı iki kadın Bursa'da gözaltına alındı.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR
Şüphelilerden S.Ö.'nün daha önceden 71 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. A.Ö. adlı şüphelinin ise polis kayıtlarına göre 28 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan sorgularında suçlamaları kabul etmeyen iki şüpheli adliyeye sevk edildi.