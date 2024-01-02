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        Haberler Televizyon Kim Bu Aile filminin konusu nedir? Kim Bu Aile oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Kim Bu Aile filminin konusu nedir? Kim Bu Aile oyuncuları kimler?

        Kim Bu Aile filmi 2 Ocak Salı günü televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Ali Erkan Ersezer'in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturmaktadır. Kim Bu Aile filmini ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Kim Bu Aile filminin konusu ve oyuncularını araştırmaya başladı. İşte Kim Bu Aile filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 18:34 Güncelleme: 02.01.2024 - 18:34
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        Kim Bu Aile filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay ve Onur Buldu'nun paylaştığı film komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Kim Bu Aile filminin konusu nedir? Kim Bu Aile oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Kim Bu Aile filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        KİM BU AİLE FİLMİ KONUSU

        Kim Bu Aile, hayatının değişmesine neden olan çetenin peşine düşen Adem ve ailesinin hikayesini konu ediyor. Adem Haberdar’in hayatı, önemli bir operasyonda başarısız olunca emniyetten ayrılmak zorunda kalmasıyla bambaşka bir hal alır. İşinden ayrılmasına neden olan çetenin peşine düşen Adem, çeteyi takip edebilmek için bir tavukçu restoranını devralmak zorunda kalır. Ancak Adem, beklenmedik bir şekilde çok başarılı olur. Bu süreçte Adem’e en büyük destek ailesinden gelir

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        KİM BU AİLE FİLMİ OYUNCULARI

        Cengiz Bozkurt

        Nurgül Yeşilçay

        Onur Buldu

        Ferit Aktuğ

        Altan Erkeli

        Fatih Al

        Beste Kökdemir

        Doğan Can Sarıkaya

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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