Kim Bu Aile filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay ve Onur Buldu'nun paylaştığı film komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Kim Bu Aile filminin konusu nedir? Kim Bu Aile oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Kim Bu Aile filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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KİM BU AİLE FİLMİ KONUSU

Kim Bu Aile, hayatının değişmesine neden olan çetenin peşine düşen Adem ve ailesinin hikayesini konu ediyor. Adem Haberdar’in hayatı, önemli bir operasyonda başarısız olunca emniyetten ayrılmak zorunda kalmasıyla bambaşka bir hal alır. İşinden ayrılmasına neden olan çetenin peşine düşen Adem, çeteyi takip edebilmek için bir tavukçu restoranını devralmak zorunda kalır. Ancak Adem, beklenmedik bir şekilde çok başarılı olur. Bu süreçte Adem’e en büyük destek ailesinden gelir