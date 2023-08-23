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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Kim Bu Ben’ Eylül'de seyirciyle buluşuyor

        ‘Kim Bu Ben’ Eylül'de seyirciyle buluşuyor

        Tiyatro iN, 10. senesinde tiyatro sezonunu 'Kim Bu Ben' oyunuyla açıyor. Geçtiğimiz sezonun sonu başlayan Engin Hepileri'nin yönetmenliğini, Kenan Doğulu'nun ise müziklerini yaptığı oyun Eylül ayında tiyatroseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 19:19 Güncelleme: 23.08.2023 - 19:19
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        'Kim Bu Ben' seyirciyle buluşuyor
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        Bugüne kadar birçok kapalı gişe tiyatro oyununu seyircilerle buluşturan Tiyatro iN, yeni sezonu Eylül ayında ‘Kim Bu Ben’ oyunuyla açıyor.

        Rose Leilani’nin yazdığı, Onur Ünsal’ın çevirdiği, Engin Hepileri’nin yönettiği ve müziklerini Kenan Doğulu’nun yaptığı oyunda Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan yer alıyor.

        Küresel iklim krizi, pandemi, neoliberalizm, bireyselleşme, dijitalleşme ve gözetleme kapitalizminin şifreleriyle uğraşan, aşk dolu kriminal bir gerilim olan ‘Kim Bu Ben’, ilk olarak 18 Eylül’de Moda Sahnesi’nde izleyicilerle buluşmasının ardından 27 Eylül’de Zorlu PSM’de sahnelenecek.

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        #engin hepileri
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        #Kim Bu Ben
        #Tiyatro iN
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