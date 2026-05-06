Kim Kardashian bir türlü baro sınavını geçemiyor

Hukuk eğitimi alan Kim Kardashian, geçen yılki başarısız girişiminin ardından California Barosu sınavına girmeye ara verme kararı aldı.

TMZ'nin haberine göre kaynaklar, 45 yaşındaki realite şov yıldızının şubat ayındaki sınava girmediğini ve temmuz ayında tekrar denemeyi planlamadığını söyledi. Sınava girmek isteyenlere yılda iki deneme hakkı veriliyor. Ancak Kardashian'ın 2027 yılına kadar sınavı tekrar denemeyi planlamadığı belirtildi.

Kim Kardashian bikinili ders çalışma anlarını paylaşmıştı

Kardashian, California Eyaleti Barosu sınavına sadece bir kez girdi. Ancak hukuk staj programına giriş için gerekli olan California "bebek baro" sınavına da üç kez girdi ve nihayet 2021'de dördüncü denemesinde geçti.

Kardashian, temmuz ayındaki girişiminin ardından geçen kasım ayında California Barosu sınavında başarısız olduğunu itiraf etti.

Ryan Murphy’nin 'All’s Fair' dizisinde bir avukatı canlandıran Kardashian, Instagram'da, "Şey... Henüz avukat değilim. Sadece televizyonda çok şık giyimli bir avukatı canlandırıyorum. Hukuk yolculuğumun altıncı yılındayım ve avukatlık sınavını geçene kadar sonuna kadar mücadele edeceğim. Kısayol yok, pes etmek yok; sadece daha çok çalışmak ve daha da fazla azim var" mesajını paylaştı.

Kardashian'ın hukuk kariyerini takip edenler için, sınavdan vazgeçme kararı haberi hiç de sürpriz olmadı. Aralık ayında, realite şov yıldızı, başarısızlığın özgüvenini kırdığını açıkça itiraf etmişti.

Kardashian, Time dergisine verdiği röportajda, "Bunu sindirmek için biraz zaman ayırdım ve sonuçları aldığım anda kendimi iyi hissetmedim. Bir süre gerçekten rahatsız oldum ve kendime güvenim kalmadı" demişti.

Kardashian daha önce 'Kardashians' adlı programın bir bölümünde eğitim süreci hakkında açıklamalarda bulunmuş, sınav için gereken yoğun çalışma nedeniyle ruh sağlığı sorunları yaşadığını gözyaşları içinde anlatmıştı.

Duygusal anlar yaşayan Kardashian, "Her ne zaman bir adım daha atmaya çalışsam, bir şey beni geri çekiyor" demişti.

Babası Robert Kardashian'ın izinden giderek avukat olmak isteyen realite şov yıldızı, California yasalarının izin verdiği şekilde, hukuk fakültesine alternatif olarak bir avukat veya yargıçtan eğitim alarak hukukçu olma yolunda ilerledi, Harvard Üniversitesi hukuk programını bitirdi.