        Haberler Dünyadan Kim Kardashian ile Lewis Hamilton ilk kez birlikte kameraların karşısına çıktı

        Kim Kardashian ile Lewis Hamilton ilk kez birlikte kameraların karşısına çıktı

        Bir süredir aşk yaşadıkları söylentileri dolaşan Kim Kardashian ile Lewis Hamilton, ilk kez Super Bowl'da kamuoyu önüne çıkarak ilişkilerini ilan etti

        Giriş: 09.02.2026 - 14:59 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:23
        Aşklarını 127 milyon kişi gördü
        Kim Kardashian ile Lewis Hamilton, ilişkilerini küresel çapta 127 milyon 700 bin kişinin izlediği Amerikan Futbol Ligi final maçı Super Bowl'da resmen duyurdu. Bir süredir aralarında aşk dedikoduları dolaşan ikili, California eyaletinin Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu'nda büyük maçı birlikte seyrederken görüntülendi.

        Çiftin görüntüsü, New England Patriots ile Seattle Seahawks arasındaki final maçının uluslararası yayınında ekrana yansıdıktan sonra X platformunda viral oldu.

        45 yaşındaki ABD'li realite şov yıldızı ve girişimci Kardashian ile 41 yaşındaki İngiliz F1 pilotu Hamilton'un koyu bir sohbet içinde oldukları görüldü.

        Eski eşi Kanye West'ten dört çocuğu olan Kardashian ve Hamilton'ın yıllardır arkadaş oldukları biliniyor. Ancak yakın zamanda romantik bir Avrupa gezisi yaptıkları anlaşıldı. Bir süre önce Londra'ya giden çift, daha sonra Paris'te aynı otele girerken görüldü. Bu geziyle ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdıkları düşünüldü.

        Avrupa tatilinden önce, ikili ABD'de Kate Hudson'ın yılbaşı partisine katıldı, ancak birlikte fotoğrafları çekilmedi.

        Motosikleti ile TIR'ın altında kalıp sıkışan kurye: Ekipmanlarım sayesinde hayattayım

        Adana'da motosikleti ile çarpıştığı TIR'ın altında sürüklenip, sıkışan kurye Mesut Aldanma (26), kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Aldanma, "Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. Kırığım, çıkığım bile yok; vücudumda ufak tefek eziklerle kurtuldum" dedi. (DHA)

