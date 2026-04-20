        Haberler Dünyadan Kim Kardashian ve Lewis Hamilton'ın romantik gecesi

        Kim Kardashian ve Lewis Hamilton'ın romantik gecesi

        Son zamanlarda daha sık birlikte görüntülenmeye başlayan Kim Kardashian ve Lewis Hamilton çifti, romantik akşam yemeğine giderken görüldü

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 12:34 Güncelleme:
        Romantik gece

        İlk kez şubat ayında Super Bowl'da yan yana görülen Kim Kardashian ve Lewis Hamilton çifti, ilişkilerini dolu dizgin yaşarken, artık kameralardan kaçmıyor.

        Amerikalı realite şov yıldızı Kardashian ve üç kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan İngiliz yarışçı Hamilton, dün akşam ABD'nin Los Angeles şehrinde romantik bir akşam yemeğine giderken görüntülendi.

        Çift, malibu bölgesindeki ünlü bir suşi restoranına kol kola girerken, objektiflerden kaçmadı.

        İki saat süren yemeğin ardından çift, Hamilton'ın otomobiliyle mekandan ayrıldı. Hamilton, Kardashian için arabanın kapısını açarak tam bir centilmenlik örneği sergiledi.

        İlişkilerini ciddi boyuta taşıdıkları öğrenilen Kardashian ve Hamilton ikilisi, geçen hafta lüks halı alışverişi yapmak üzere bir tasarım mağazasına girerken görülmüştü. Bu alışveriş, çiftin Güney California'da birlikte yaşamaya başlayacaklarına dair ipucu olarak nitelendirilmişti.

        Monaco'daki çatı katı dairesinde ikamet eden 41 yaşındaki Hamilton ile New York'ta yaşayan 45 yaşındaki Kardashian, 10 yıldan uzun süredir arkadaş olsa da romantik ilişkileri bu yılın başlarında İngiltere ve Fransa'da yaptıkları tatillerle görünür oldu.

        Çift, önceki hafta sonu ABD'nin Indio kentinde düzenlenen Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde Justin Bieber'ın konserine kol kola giderken objektiflere yansımı, kameralardan yüzlerini gizlemeyi tercih etmişti.

