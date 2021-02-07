Kim Milyoner Olmak İster'de Marie Antoinette sorusu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Fransa Kraliçesi Marie Antoinette ile ilgili bir soruyla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte çok konuşulan Kim Milyoner Olmak İster sorusu! Fransa kraliçesi Marie Antoinette'nin son sözü ne?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER MARİE ANTOİNETTE SORUSU

Fransa kraliçesi Marie Antoinette 1793'te giyotinle idama götürülürken celladın ayağına bastıktan sonra hangisini söylemiş ve bu onun son sözü olmuştur?

A-Lütfen biraz dikkat eder misiniz?

B- Kim bu kaba adam?

C- Affedersiniz beyfendi, isteyerek yapmadım

D- İntikamınızı nazikçe alınız

CEVAP: C