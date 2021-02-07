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Kim Milyoner Olmak İster'de Marie Antoinette sorusu! Fransa kraliçesi Marie Antoinette'nin son sözü ne?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması her bölümüyle izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Fransa kraliçesi Marie Antoinette 1793'te giyotinle idama götürülürken celladın ayağına bastıktan sonra hangisini söylemiş ve bu onun son sözü olmuştur?" sosyal medyanın gündeminde oturdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster Marie Antoinette sorusu ve cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de Marie Antoinette sorusu! Fransa kraliçesi Marie Antoinette'nin son sözü ne?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Fransa Kraliçesi Marie Antoinette ile ilgili bir soruyla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte çok konuşulan Kim Milyoner Olmak İster sorusu! Fransa kraliçesi Marie Antoinette'nin son sözü ne?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER MARİE ANTOİNETTE SORUSU

Fransa kraliçesi Marie Antoinette 1793'te giyotinle idama götürülürken celladın ayağına bastıktan sonra hangisini söylemiş ve bu onun son sözü olmuştur?

A-Lütfen biraz dikkat eder misiniz?

B- Kim bu kaba adam?

C- Affedersiniz beyfendi, isteyerek yapmadım

D- İntikamınızı nazikçe alınız

CEVAP: C

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