Kim Min-Jae: Napoli şehrine minnettarım

KFA TV'ye konuşan Min-Jae, "Şampiyonluğu kazandığımız için çok mutluyum, hislerimi ve mutluluğumu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Çok çalışılmış bir zafer elde ettik. Hayatım boyunca bir daha böyle bir kutlama görebilir miyim, bilmiyorum." dedi.

Taraftarın ilgisinden dolayı mutlu olduğunu belirten 26 yaşındaki oyuncu, ''Gittiğim her yerde müthiş bir ilgi görüyorum ve doğruyu söylemek gerekirse bu beni biraz rahatsız hissetiriyor. Mesela gittiğim bir restoranlarda menüde yazan fiyatı ödemek istiyorum ama çoğu zaman benden az para istiyorlar. Bunun için Napoli şehrine minnettarım'' ifadelerini kullandı.

Napoli formasıyla bu sezon 44 maçta süre alan Kim Min-Jae, 2 gol ve 2 asist kaydetti.