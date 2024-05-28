Survivor'da eleme düellosu heyecanı! Kim veda edecek? 28 Mayıs Survivor'da kim elendi?
Survivor All Star'da, eleme düellosu için nefesler tutuldu. Eleme potasında yer alan Özgür, Seda, Batuhan, Ogeday eleme düellosunda karşı karşıya geliyor. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme gecesinde, bir yarışmacı bu akşam adaya ve Survivor hayallerine veda edecek. İşte 28 Mayıs 2024 Salı Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı...
Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Eleme gecesinde, haftanın eleme adayları adada kalma mücadelesi verecek. Günün sonunda eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise Survivor'dan elenen isim olacak. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 28 Mayıs 2024 Survivor All eleme potasında kimler var?" İşte 28 Mayıs Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 28 MAYIS 2024?
Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Özgür
Seda
Batuhan
Ogeday