Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Kim veda edecek? Survivor kim elendi? 28 Mayıs Survivor All Star kim gitti?

        Survivor'da eleme düellosu heyecanı! Kim veda edecek? 28 Mayıs Survivor'da kim elendi?

        Survivor All Star'da, eleme düellosu için nefesler tutuldu. Eleme potasında yer alan Özgür, Seda, Batuhan, Ogeday eleme düellosunda karşı karşıya geliyor. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme gecesinde, bir yarışmacı bu akşam adaya ve Survivor hayallerine veda edecek. İşte 28 Mayıs 2024 Salı Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 19:29 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Eleme gecesinde, haftanın eleme adayları adada kalma mücadelesi verecek. Günün sonunda eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise Survivor'dan elenen isim olacak. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 28 Mayıs 2024 Survivor All eleme potasında kimler var?" İşte 28 Mayıs Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 28 MAYIS 2024?

        Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Özgür

        Seda

        Batuhan

        Ogeday

        4

        SURVİVOR'DA EŞLEŞMELER BELLİ OLDU!

        Seda ile Batuhan

        Ogeday ile Özgür karşılacak

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen son isim Damla Can olmuştu.

        Aykut Enişte 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
        Aykut Enişte 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Davalar birleştirildi
        Davalar birleştirildi
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        Burdur'daki diyaliz hastalarından biri hayatını kaybetti
        Burdur'daki diyaliz hastalarından biri hayatını kaybetti
        Tekin: Sürecin takipçisi olacağız
        Tekin: Sürecin takipçisi olacağız
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı