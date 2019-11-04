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Kimse Bilmez 21. yeni bölüm fragmanı: Duygu kaçırılıyor! Kimse Bilmez 20. son bölüm

Kimse Bilmez 21. yeni bölüm fragmanı, dizisinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Kimse Bilmez'de Uygar, Sevda'nın babasını öldürdüğü için girdiği hapisten çıktı. Ali ve Sevda bu duruma şok oldu. Ancak Uygar büyük planı adım adım işletiyor. Sevda'nın ailesini yanına çekmeyi başaran Uygar, Pilot'a babasının katilinin Ali olduğunu söyledi. İşte Kimse Bilmez 20. son bölüm özeti ve 21. yeni bölüm fragmanı

Kimse Bilmez

Kimse Bilmez 20. son bölümde şok üstüne çok yaşandı. Duygu ile Pilot'un nişanlandığı bölümde hapisten çıkmayı başaran Uygar, Pilot'a babasının katilinin Ali olduğunu söyledi. Pilot, şimdi Ali'den babasının intikamını alacak mı? Sevda ve Ali ise, Uygar'ın hapisten çıkmış olmasının şokunu yaşadı. Yeniden biraraya gelmeye karar veren Sevda ve Ali'nin başbaşa anında Ali'nin çocuğu geldi. Şimdi ne olacak? Dizinin yeni bölüm fragmanında ise eve gelen adamlar tarafından Duygu'nun kaçırıldığı görülüyor. Kimse Bilmez 21. yeni bölüm fragmanı ve 20. son bölüm özeti haberimizde...

KİMSE BİLMEZ 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KİMSE BİLMEZ 20. SON BÖLÜM

"Uygar kabusu bitti!"

Uygar'ın hapse girmesiyle tüm sorunların bittiğini düşünen Ali ve Sevda arasında buzlar erir. Yeniden birbirlerine kenetlenen çift Uygar'dan kurtulduklarını düşünür. Uygar ise hapisten çıkmak için Kurtbey'i tehdit eder. Hapisten çıkabilmek için elindeki en önemli kozu kullanmak isteyen Uygar, başarılı olabilecek mi? Kardeşine kavuşmak için her yolu deneyen Ali, yeni bilgilere ulaşır. Ali'nin gerçekleri öğrenmesinden korkan Kurtbey, onu durdurmak için yeni bir plan hazırlar. Özlem yıllardır sakladığı büyük sırrını oğluna anlatır. Özlem, Ali'ye olan nefretinden sıyrılıp yeniden Ali'yi sevmeye başlar. Yıllar sonra ikinci kez girdiği Ali'nin hayatından Sevda'yı çıkarabilecek mi?

Öte yandan sevdiği kadınla evlenmek için her yolu deneyen Pilot'un karşısına yeni bir engel çıkar. Üstelik bu engel, İlhan'ın da bilgisi dahilindedir. Pilot ve Duygu aşkı ayakta kalabilecek mi?

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