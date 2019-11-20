Savcılık da bakanlık da ceza istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Kınalıada’daki cinsel saldırı iddiasına yargıdan iki görüş

HABERTURK.COM

Kınalıada’da G.T.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen pansiyon işletmecisi hakkında savcı ceza istedi, mahkeme beraat kararı verdi. Savcı, ‘arkadaş olmaları suçu ortadan kaldırmaz’ dese de, mahkeme beraate gerekçe olarak, sanığın suçu işlediğinin sabit olmadığını belirtti.

Savcılık da bakanlık da ceza istedi

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Kınalıada’da 2018 yılbaşı gecesinde 28 yaşındaki G.T.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 18 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılanan pansiyon işletmecisi M.A.’nın davasında mahkeme kararını verdi.

“RIZASI VAR” SAVUNMASI

G.T., yılbaşı gecesi kaldığı Kınalıada’daki pansiyonda babasının arkadaşı M.A.’nın cinsel saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran G.T. yılbaşı gecesi olan 31 Aralık 2017 tarihinde restoranda yemek yedikten sonra kaldığı pansiyona gittiğini, gece odasına restoran sahibi M.A.’nın geldiğini ileri sürdü. Babasının arkadaşı olduğu için M.A.’yı tanıdığını anlatan G.T., kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini ifade etti. Olayın ardından ‘rızası vardı’ savunması yapan M.A. tutuklandı. 1 ay sonra tahliye edildi.

 

SAVCI DA BAKANLIK DA CEZA İSTEDİ

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuksuz sanık M.A. , mağdur G.T. ve avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, ‘rıza’ olmadığını belirterek, mağdur ile sanığın önceye dayalı arkadaşlıkları olmasının suçu ortadan kaldırmayacağını kaydetti. Sanığın “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı cinsel saldırı” suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da sanığın iyi hal indirimi almadan üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

“KADINA ŞİDDETE BEN DE KARŞIYIM”

Sanık M.A. son sözünde suçsuz olduğunu öne sürerek, “Adalete inanıyorum. İftiralardan, taşıdığım ağır yükten aklanmaya geldim. Tecavüze ve kadına karşı şiddete ben de karşıyım. Kimseye tecavüz etmedim” diye konuştu.

“SUÇ İŞLEDİĞİ SABİT DEĞİL” BERAATI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık M.A.’nın “nitelikli cinsel saldırı” suçunu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatına karar verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

E okul giriş ekranı 2019! Yazılı, sözlü sınav sonucu öğren: MEB e Okul VBS
GÜNDEME okul giriş ekranı
Kazada ölen küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı
GÜNDEMCenazede dram ortaya çıktı
Define umuduyla 25 metre kazmışlar
GÜNDEMDefine için 25 metrelik tünel
Manisa'nın Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisinde şok görüntülere soruşturma
GÜNDEMHastanede rezalet! Soruşturma başlatıldı
Minik Lina'yı ailesinden duman ayırdı
GÜNDEMDuman ayırdı!
'Neden baktın' tartışmasında yaşlı adamı dövdüler
GÜNDEM'Neden baktın' tartışmasında yaşlı adamı dövdüler
Ramazan Ayı ne zaman başlayacak ve bitecek? 2020 Diyanet İşleri dini günler takvimi
GÜNDEM2020 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak?
HDP'den erken seçim çağrısı
GÜNDEMHDP'den erken seçim çağrısı
GELİYOR! Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürü tarih verdi
GÜNDEMMeteoroloji genel müdürü duyurdu: Yağış geliyor
Gözaltılara rağmen duruyorlar! - Haberler
GÜNDEMDuruyorlar!
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X