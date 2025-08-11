Kingsley Coman Suudi Arabistan yolunda!

Yaz transfer döneminde Joao Felix ve Inigo Martinez gibi önemli isimleri kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, bir yıldız transferini daha bitirmeye hazırlanıyor.

Sky'ın haberine göre; Kingsley Coman'ın Al Nassr'a transferinde pürüz kalmadı.

BONSERVİSİ 35 MİLYON EURO Al Nassr, Bayern Münih ile yaptığı görüşmeler sonrasında bonservis konusunda anlaşma sağlayabildi. Suudi Arabistan kulübü, Bayern Münih'e bonservis ücreti olarak 35 milyon Euro ödeyecek. Al Nassr, Comanile de 3 yıllığına anlaşma sağladı. Fransız oyuncunun, Al Nassr'dan yıllık 20-25 milyon Euro aralığında bir ücret kazanması bekleniyor.