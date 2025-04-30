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        Haberler Gündem KİPTAŞ ve İSFALT ihalelerine inceleme kararı

        KİPTAŞ ve İSFALT ihalelerine inceleme kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı KİPTAŞ ve İSFALT ihalelerine inceleme kararı aldı. Başsavcılık son 6 yılın tüm ihale dosyalarını talep etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 15:42 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:42
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        KİPTAŞ ve İSFALT ihalelerine inceleme kararı
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        İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB İştirak şirketleri KİPTAŞ ve İSFALT'ın 31 Mart 2019'dan bugüne kadar yapılan tüm ihale dosyalarını incelemek üzere talep etti.

        Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarının ardından genişletilen soruşturma ile iki iştirak olan KİPTAŞ ve İSFALT'ın son 6 yıldaki ihale dosyaları talep edildi.

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