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        Haberler Gündem KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: 2023 Kasım ayı kira artışı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

        Gözler Kasım ayı kira artış oranında! 2023 Kasım ayı kira artışı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

        Kasım ayı kira artış oranı için geri sayım başlamış durumda. Kasım ayı kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile belli oluyor. Ev sahiplerinin ve kiracıların gözleri "Kasım ayı kira artışı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Kasım ayı kira artış oranı hesaplama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:48
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        Enflasyon rakamlarına bağlı olarak belirlenen kira artışı gündemdeki yerini aldı. Kasım ayı kira artış oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki, 2023 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Kasım ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları belirlenecek. Ekim ayı enflasyon oranının 3 Kasım Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanması bekleniyor. Kira artış oranı da enflasyon rakamlarıyla aynı gün belli olması bekleniyor.

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        KİRADA YÜZDE 25 ZAM DEVAM EDİYOR MU?

        Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu sene de uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.

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        EKİM AYINDA KİRA ARTIŞI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak gerçekleşti. Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 4,75 yıllık yüzde 61,53 oldu.

        İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 55,30 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 55,30 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 56,28 olmuştu. Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

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        KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

        Mevcut Kira Bedeli: 6.000 TL

        Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2023

        Artış Oranı: %25

        Kira Artış Tutarı: 1.500 TL

        Aylık Kira Tutarı: 7.500 TL

        Yıllık Kira Tutarı: 90.000 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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