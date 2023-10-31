Haberler Gündem KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: 2023 Kasım ayı kira artışı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Gözler Kasım ayı kira artış oranında! 2023 Kasım ayı kira artışı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Kasım ayı kira artış oranı için geri sayım başlamış durumda. Kasım ayı kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile belli oluyor. Ev sahiplerinin ve kiracıların gözleri "Kasım ayı kira artışı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Kasım ayı kira artış oranı hesaplama... Habertürk Giriş: 31.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:48 facebook

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Enflasyon rakamlarına bağlı olarak belirlenen kira artışı gündemdeki yerini aldı. Kasım ayı kira artış oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki, 2023 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Kasım ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları belirlenecek. Ekim ayı enflasyon oranının 3 Kasım Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanması bekleniyor. Kira artış oranı da enflasyon rakamlarıyla aynı gün belli olması bekleniyor.