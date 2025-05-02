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        Haberler Bilgi Ekonomi Kira artış oranı hesaplama Mayıs 2025: Mayıs kira zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Kira artış oranı hesaplama Mayıs 2025: Kira zam oranı ne zaman açıklanacak?

        Ev sahibi ve kiracılar, mayıs ayı kira artış oranı için gözünü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak TÜFE rakamlarına çevirdi. Bilindiği gibi kira artış oranı hesaplaması, 12 aylık TÜFE verisi ortalamasına göre belirlenmektedir. TÜİK nisan ayında ev ve işyerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 51.26 olarak belirlenmişti. Peki, "Kira zam oranı ne zaman açıklanacak?" İşte Mayıs 2025 kira artış oranı hesaplama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 20:59 Güncelleme: 02.05.2025 - 21:00
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        Mayıs ayının gelişiyle birlikte gözler, TÜİK tarafından açıklanacak kira artış oranlarına çevrildi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından TEFE-ÜFE verileriyle mayıs ayı kira artış oranında üst sınır da netlik kazanmış olacak. Peki, "Mayıs kira zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Mayıs kira artış oranının belli olacağı tarih...

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        MAYIS 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerini 5 Mayıs tarihinde açıklayacak.

        Mayıs ayı kira artış oranı da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

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        2025 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

        Mart ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece Nisan ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı.

        12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 51,26 oldu.

        Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor.

        2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

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        NİSAN AYI ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2025

        Zamsız kira bedeli: 10.000 TL

        Kira zam oranı: yüzde 51.26

        Kira zam bedeli: 5.126 TL

        Zamlı kira bedeli: 15.126 TL

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