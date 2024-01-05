Kira artış oranı iş yeri ve konut 2024: İş yeri ve ev kirasına en fazla yüzde kaç zam yapılabilir? Ocak ayı kira artış oranı nedir - Merak Edilenler Haberleri

Kira artış oranı iş yeri ve konut 2024: İş yeri ve ev kirasına en fazla yüzde kaç zam yapılabilir? Ocak ayı kira artış oranı nedir - Merak Edilenler Haberleri

Birçok işveren 2024 yılında iş yeri kira artış oranının ne olacağını merak ediyordu. 2022 yılında konut kira artış oranlarına getirilen yüzde 25'lik sınırlandırma; iş yeri olarak sayılan mülkler için geçerli değildi. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2024 yılında iş yerlerine yapılabilecek tavan zam oranı da netleşti. İşte, detaylar...

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2024 OCAK AYI İŞ YERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Kira zam oranı on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanmasının ardından netleşti. 12 aylık ortalamaya göre iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.