Kira artış TEFE TÜFE oranı kiracılar tarafından merak konusu oldu. Kiracılar mağdur olmaya başlamasıyla birlikte hükümet adım attı ve kira artışlarında kullanılacak oranlardaki referans, 2019 yılı ocak ayında TBMM'den geçen torba yasayla değiştirildi. Yeni kanunda kira artışları 12 aylık ortalama tüketici fiyatları endeksine (TÜFE) bağlandı. İşte 2019 Ekim ayı kira artış oranlarıyla ilgili detayla haberimizde...

KİRA ARTIŞ ORANI TEFE TÜFE 2019

Kira artış oranı Ekim 2019 belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,99 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti.

Açıklanan oranlara göre kiracılara Ekim ayında yüzde 18,27 lira zam yapılacak.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 18,27

Zam bedeli: 182,27 lira

Zamlı kira bedeli: 1.182,7 lira

KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kira sözleşmelerine yapılacak zamlar tekrar gündeme geldi. 2019 yılı başına kadar Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi gereğince konut kiraları ÜFE’ye göre artırılıyordu.

Ancak 2018 yılında döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle, ithal edilen ürünler başta olmak üzere, girdi maliyetlerinde sert yükselişler yaşandı. 2018 mart ayında yüzde 15'in altında olan yıllık üretici fiyat endeksi eylül ayında yüzde 46'yı aştı. TÜFE ile makas da 20 puanı buldu.

Kiracıların mağdur olmaya başlamasıyla birlikte hükümet adım attı ve kira artışlarında kullanılacak oranlardaki referans, 2019 yılı ocak ayında TBMM'den geçen torba yasayla değiştirildi. Yeni kanunda kira artışları 12 aylık ortalama tüketici fiyatları endeksine (TÜFE) bağlandı.

Geçen yıl yayımlanan Yeni Ekonomi Programı’nın “Enflasyon bölümünün ‘Politika ve Tedbirler’ başlığı altında “Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir” ifadesi yer aldı.

TÜFE düzenlemesi nedeniyle kira sözleşmelerinde zam oranı yüzde 16,81 olacak.

Ama bu galiba sözleşmeye göre değişebiliyor. Çünkü kontrata "yıllık TÜFE ve ÜFE artışlarının ortalaması" yazan ev sahipleri var. O zaman %5,13 olacak, "yıllık TÜFE" yazanlar 8,55, "yıllık ortalama TÜFE" yazanlar %16,81 zam yapacak.