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        Haberler Emlak Kira artış oranı son dakika belli oldu! 2023 Ağustos kira artışı oranı yüzde kaç? - Emlak Haberleri

        Kira zam oranı belli oldu

        Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira zam oranları da ortaya çıktı. İş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 57,45 oldu

        Ahmet Hamdi Girgin
        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 03.08.2023 - 10:13
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        Kira zam oranı belli oldu
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        Temmuz ayı enflasyon verileri açıklanırken, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıyla belirlenen kira zam oranı da belli oldu. Buna göre iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 57,45 olarak ortaya çıktı.

        Oran ocak ayında 72,45 ile zirveyi görürken, şubat ayında 71,83'e, mart ayında 70,20'ye, nisan ayında ise 67,20, mayıs ayında 63,72, haziran ayında ise 59,95'e düşmüştü.

        KONUTTA YÜZDE 25 DEVAM EDECEK

        Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

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