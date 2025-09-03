Kira zammı hesaplama Eylül 2025: TÜİK TÜFE Eylül ayı kira artış oranı ne kadar olacak, yüzde kaç?
Eylül ayı kira artış oranı 2025 gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Bilindiği üzere kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. Bugün açıklanacak Ağustos ayı enflasyon rakamları ile Eylül ayı kira zammı belli olacak. Bu sebeple Eylül ayında sözleşme yenileyecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar, TÜİK açıklamalarına odaklandı. Peki TÜİK TÜFE verileri ile 2025 Eylül ayı kira artışı oranı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama formülü...
Eylül ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli olacak. Ağustos ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Ağustos enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli olacak ve Eylül ayı kira zammı netleşecek. Bu noktada ‘’2025 Eylül kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Bu ay sözleşme yenileyecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracıları konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama işlemlerine başladı. Peki; TÜFE Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
2025 AĞUSTOS AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamları için beklenen gün geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın sekizinci enflasyon verilerini oluşturacak olan Ağustos ayı enflasyon rakamları 3 Eylül 2025 Çarşamba bugün saat 10.00'da açıklanacak.
2025 EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ?
Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Eylül ayı kira artış oranı belli olacak.
GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 41,13 olarak tespit edildi.
Buna göre, kira kontrat süresi Ağustos ayında dolan işletme ve ev sahipleri kiralarına en fazla yüzde 43,23 oranında zam yapabildi.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Zamsız kira bedeli: 30.000 TL
Kira zam oranı: yüzde 41,13
Kira zam bedeli: 12.339 TL
Zamlı kira bedeli: 42.339 TL
ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.
İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.