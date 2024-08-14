Kıraç Galvaniz talep topluyor! Kıraç Galvaniz hisse fiyatı nedir, ne kadar lot dağıtacak?
Yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilen Ağustos halka arz takvimi işliyor. Kıraç Galvaniz, 14 Ağustos itibarıyla talep toplamaya başladı. 'TCKRC' kodu ile BIST'te işlem görmeye hazırlanan şirketin halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olarak açıklandı. İşte, Kıraç Galvaniz hisse fiyatı, lot miktarı ve fon kullanımı...
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat, halka arz kapsamında talep toplamaya başladı. Toplamda 45 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma halka arzdan elde ettiği fonun yüzde 45'ini devam eden tesis ve makine yatırımları olarak kullanacağını açıkladı. İşte, Kıraç Galvaniz tüm halka arz detayları...
KIRAÇ GALVANİZ TALEP TOPLUYOR!
Firma 14-15 Ağustos 2024, saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
KIRAÇ GALVANİZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 24 TL olarak belirlendi.
KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ LOT MİKTARI
Firma toplamda 45 milyon lot dağıtacak, firmanın olası lot miktarı şöyle;
300 bin katılım - 90 lot 2160 TL
700 bin katılım - 39 lot 936 TL
1.1 milyon katılım - 25 lot 600 TL
1.5 milyon katılım - 18 lot 432 TL
1.9 milyon katılım - 15 lot 360 TL
2.3 milyon katılım - 12 lot 288 TL
2.7 milyon katılım - 10 lot 240 TL
3.1 milyon katılım - 9 lot 216 TL
KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ FON KULLANIMI
Yüzde 40 İşletme sermayesi,
Yüzde 35 Yeni tesis yatırımı,
Yüzde 15 Finansal borç ödemeleri,
Yüzde 7.5 Makine yatırım finansmanı,
Yüzde 2.5 Yurt dışı pazar payının güçlendirilmesi.
KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
Halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olan Kıraç Galvaniz'in halka arzında T1-T2 kullanılmayacak.